Запорізька ОВА повідомила про масові обстріли росіянами Гуляйполя. Зруйновано понад 50 будівель

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські війська масово обстріляли Гуляйполе 29 травня. Зруйновано понад 50 різних будівель.

Про це пише Запорізька ОВА у своєму Telegram-каналі.

«Внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах», — йдеться в повідомленні.

У дворах приватних будинків снаряди влучали в прибудинкову територію, паркани, огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі. Також обстрілами пошкодили близько 10 магазинів, поштове відділення та місцевий будинок молитви.

У Запорізькій ОВА підкреслюють, що це був наймасовіший обстріл Гуляйполя за весь час війни.