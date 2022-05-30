Російські окупанти доставили у Запорізьку область понад 50 одиниць застарілих моделей танків

Російські окупанти доставили до окупованої частини Запорізької області понад 50 одиниць застарілих моделей танків — Т-62 та Т-72Б. Цю бронетехніку, імовірно, будуть використовувати для укріплення своїх оборонних позицій.

Про це 30 травня повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Крім цього, росіяни намагаються вести наступ на східні громади Запорізької області. По лінії зіткнення завдають артилерійських, авіа, ракетних ударів. Сьогодні постраждали Оріхів та Григорівка, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальні заклади.