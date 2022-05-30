Міністр Ірина Верещук передала роботу з обміну полоненими військовій розвідці

Міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук передала свій функціонал з обміну військовополоненими Головному управлінню розвідки Міноборони.
Про це Верещук повідомила в понеділок, 30 травня.
Відповідні реєстри вже створено, організаційні питання відпрацювали та комунікацію налагодили. Надалі обміни військовополоненими — це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за ведення реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.
- 20 травня міноборони росії заявило, що з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли всі українські військові — 2 439 людей. Далі їх мають обміняти на полонених російських військових.