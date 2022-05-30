Російські війська знову вдарили ракетами по мосту через Дністровський лиман на Одещині

Уночі та на світанку російська армія знову вдарила ракетами по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Обійшлося без постраждалих.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Вночі й на світанку по Одещині ворог знову завдав двох ракетних ударів. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію», — зазначив він.

Одну ракету змогли збити сили ППО. Від удару другої вибуховою хвилею пошкодило кілька приватних будинків, але люди не постраждали.