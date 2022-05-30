У Донецькій області стався витік аміаку

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті — Одеса».
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмуту.
Оновлено о 17:40:
Загрози для Бахмута немає.
Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км.
У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.
До ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.
Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.
Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:
- виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру;
- якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою у слабкому розчині лимонної кислоти, оцту або просто у воді);
- у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та увімкнути душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
- якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- виведіть ураженого на свіже повітря;
- дайте йому теплого молока з харчовою содою;
- надягніть ватно-марлеву повʼязку, змочену водою, краще 5% розчином оцтової або лимонної кислоти;
- при потраплянні в очі — промийте їх водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- при ураженні шкіри — обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.