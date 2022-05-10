В Одеській області готують ще 2 тисячі добровольців Тероборони через загрозу наступу з Придністровʼя

В Одеській області готують ще 2 тисячі добровольців Тероборони через активізацію військ росії у невизнаному Придністровʼї.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Бійців готує 126 окрема бригада Територіальної оборони. Вони проходять увесь необхідний спектр підготовки — від вогневої підготовки й застосування протитанкових засобів до контрснайперської та протидиверсійної боротьби.

«Загалом у підготовці до знищення ворога вже взяли участь понад 10 тисяч добровольців з різних районів Бессарабії. Щодня кількість підготовлених добровольців невпинно зростає, як і їхній рівень професіоналізму», — заявили в Командуванні.