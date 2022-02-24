AP: УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Причиною цього став початок війни Росії проти України.

Про це пише The Associated Press з посиланням на власні джерела.

Позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться у п’ятницю. Там офіційно затвердять рішення про переніс поєдинку.

Сам фінал був запланований на 28 травня у Росії. Однак після визнання «Л/ДНР» у Європі почали лунати заклики про необхідність перенести матч в іншу країну. Зокрема, фінал ЛЧ можуть провести у Великій Британії.