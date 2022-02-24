AP: УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Причиною цього став початок війни Росії проти України.
Про це пише The Associated Press з посиланням на власні джерела.
Позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться у п’ятницю. Там офіційно затвердять рішення про переніс поєдинку.
Сам фінал був запланований на 28 травня у Росії. Однак після визнання «Л/ДНР» у Європі почали лунати заклики про необхідність перенести матч в іншу країну. Зокрема, фінал ЛЧ можуть провести у Великій Британії.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «ДНР» і «ЛНР» у межах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей. 22 лютого Рада Федерації дозволила Путіну ввести російські війська на Донбас. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією.
- Санкції за визнання Росією «Л/ДНР» 22 лютого ввели США, Британія, Австралія, Японія, Канада та Євросоюз. Обмеження накладені на депутатів Держдуми, військових чиновників, на банки, а також на низку фізичних та юридичних осіб. Також зупинено сертифікацію «Північного потоку — 2».