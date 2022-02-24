AP: УЕФА решила перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Причиной тому стало начало войны России против Украины.
Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на собственные источники.
Внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится в пятницу. Там официально утвердят решение о переносе поединка.
Сам финал был намечен на 28 мая в России. Однако после признания «Л/ДНР» в Европе прозвучали призывы о необходимости перенести матч в другую страну. В частности, финал ЛЧ могут провести в Великобритании.
- 21 февраля Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР» в пределах, записанных в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. 22 февраля Совет Федерации разрешил Путину ввести российские войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией.
- Санкции за признание Россией «Л/ДНР» 22 февраля ввели США, Британия, Австралия, Япония, Канада и Евросоюз. Ограничения наложены на депутатов Госдумы, военных чиновников, на банки, а также ряд физических и юридических лиц. Также приостановлена сертификация «Северного потока — 2».