Україна скликає комісію НАТО на рівні послів через рішення Росії щодо «Л/ДНР»

Комісія Україна — НАТО — це найвищий орган, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин країни та Альянсу, а також є форумом для консультацій між країнами — членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість. У складі комісії представлені усі країни Альянсу та Україна. Її засідання регулярно відбуваються на рівні послів та військових представників, періодично — на рівні міністрів закордонних справ і оборони та начальників оборонних штабів, а також час від часу — на рівні глав держав та урядів.