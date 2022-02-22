Украина созывает комиссию НАТО на уровне послов из-за решения России по «Л/ДНР»

Комиссия Украина — НАТО — это высший орган который принимает решения по развитию отношений страны и Альянса, а также является форумом для консультаций между странами — членами Альянса и Украиной по вопросам безопасности, которые вызывают обоюдный интерес. В составе комиссии представлены все страны Альянса и Украина. Ее заседания регулярно проходят на уровне послов и военных представителей, периодически — на уровне министров иностранных дел и обороны и начальников оборонных штабов, а также время от времени — на уровне глав государств и правительств.