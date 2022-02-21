Фракція «Слуга народу» збере голоси за виключення зі свого складу Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних

Народним депутатам від «Слуги народу» роздадуть підписні листи для збору голосів про виключення зі свого складу Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних. Перший причетний до скандальної аварії, другий — до хабарництва.

Про це після засідання фракції 21 лютого повідомила її речниця Юлія Палійчук.

Таку процедуру застосовували і раніше: зокрема, при виключенні Людмили Буймістер і Артема Дмитрука.

Нардепа Сергія Кузьміних підозрюють у тому, що він вплинув на рішення тендерного комітету за хабар у 558 тисяч гривень. Його затримали на місці злочину 28 січня. За даними слідства, він сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа. Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня. 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.