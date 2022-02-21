Фракция «Слуга народа» соберет голоса за исключение из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых

Народным депутатам от «Слуги народа» раздадут подписные письма для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых. Первый причастен к скандальной аварии, второй — к взяточничеству.

Об этом после заседания фракции 21 февраля сообщила ее пресс-секретарь Юлия Палийчук.

Такую процедуру применяли и раньше: в частности, при исключении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.

Нардепа Сергея Кузьминых подозревают в том, что он повлиял на решение тендерного комитета за взятку в 558 тысяч гривен. Его задержали с поличным 28 января. По данным следствия, он содействовал в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их, убрав имя нардепа. Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября. 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это отрицают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные в авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.