Журналисты обнародовали видео с камер полицейских, которые были на месте ДТП с участием Трухина. Он предлагал деньги и пытался «уйти в лес»

Журналисты издания «Украинская правда» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, находившихся на месте ДТП с участием депутата «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александра Трухина на Бориспольской трассе.
Кроме видео с камер, журналисты выложили разговор с патрульным полицейским Сергеем Петриком, который приехал туда одним из первых и фиксировал аварию.
По его словам, у Трухина были признаки алкогольного опьянения, но он отказался пройти тест на «Драгере».
«У него духан, и у этого духан, и у тех двух духан. Все готовые», — говорит на видео патрульный.
Также депутат пытался договориться с правоохранителем, чтобы он дал ему уехать: «Мы потом найдемся, и я тебе отблагодарю».
Как видно на видео, Трухин неоднократно пытался покинуть место происшествия, объясняя, что ему нужно успеть на торжественные мероприятия.
«Давай я тихонечко сейчас в лес уйду. Я с Денисом поговорю. С Монастырским... Вот этот человек, который еле двигается, — это мой кент! Никаких претензий не будет», — сказал он.
Патрульный рассказал, что Трухин предлагал решить ситуацию деньгами: «Ребята, принесите мне сумку из багажника. Там стоит обычная спортивная сумка. Там 150 тысяч, и я ушел».
По словам свидетелей, Трухин [мужчина в пиджаке] якобы находился за рулем. Хотя сам депутат это отрицал и уверял, что находился на заднем сиденье. От написания объяснений он тоже отказался, потому что якобы «проснулся, когда уже все произошло», а писать не может из-за того, что «руки дрожат». В то же время на видео видно, как депутат ищет якобы свои очки на передних сиденьях.
Отметим, что Государственное бюро расследований, ведущее расследование по делу, до сих пор не обнародовало результаты экспертиз.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi A8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего во время аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Спикер МВД Артем Шевченко только 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в автомобиле.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.