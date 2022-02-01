Журналісти оприлюднили відео з камер поліцейських, які були на місці ДТП за участю Трухіна. Він пропонував гроші та намагався «піти в ліс»

Журналісти видання «Українська правда» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата «Слуги народу», заступника голови бюджетного комітету Олександра Трухіна на Бориспільській трасі.

Окрім відео з камер, журналісти виклали розмову з патрульним поліцейським Сергієм Петриком, який приїхав туди одним із перших і фіксував аварію.

За його словами, у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився проходити тест на «Драгері».

«У нього духан, і в цього духан, і в тих двох духан. Усі готові», — говорить на відео патрульний.

Також депутат намагався домовитися із правоохоронцем, що той дозволить йому поїхати: «Ми потім знайдемося, і я тобі віддячу».

Як видно на відео, Трухін неодноразово намагався залишити місце події, пояснюючи, що йому необхідно встигнути на урочисті заходи.

«Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським... Ось ця людина, яка ледве рухається, — це мій кент! Жодних претензій не буде», — сказав він.

Патрульний розповів, що Трухін пропонував вирішити ситуацію грошима: «Хлопці, принесіть мені сумку з багажника. Там стоїть звичайна така спортивна сумка. Там 150 тисяч, і я пішов».

За словами свідків, Трухін [чоловік у піджаку] нібито перебував за кермом. Хоча сам депутат це заперечував і запевняв, що перебував на задньому сидінні. Від написання пояснень він теж відмовився, бо нібито «прокинувся, коли вже все сталося», а писати не може через те, що «руки тремтять». Водночас на відео видно, як депутат шукає нібито свої окуляри на передніх сидіннях.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань, яке веде розслідування у справі, досі не оприлюднило результати експертиз.