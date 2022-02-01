Журналісти оприлюднили відео з камер поліцейських, які були на місці ДТП за участю Трухіна. Він пропонував гроші та намагався «піти в ліс»

Журналісти видання «Українська правда» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата «Слуги народу», заступника голови бюджетного комітету Олександра Трухіна на Бориспільській трасі.
Окрім відео з камер, журналісти виклали розмову з патрульним поліцейським Сергієм Петриком, який приїхав туди одним із перших і фіксував аварію.
За його словами, у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився проходити тест на «Драгері».
«У нього духан, і в цього духан, і в тих двох духан. Усі готові», — говорить на відео патрульний.
Також депутат намагався домовитися із правоохоронцем, що той дозволить йому поїхати: «Ми потім знайдемося, і я тобі віддячу».
Як видно на відео, Трухін неодноразово намагався залишити місце події, пояснюючи, що йому необхідно встигнути на урочисті заходи.
«Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським... Ось ця людина, яка ледве рухається, — це мій кент! Жодних претензій не буде», — сказав він.
Патрульний розповів, що Трухін пропонував вирішити ситуацію грошима: «Хлопці, принесіть мені сумку з багажника. Там стоїть звичайна така спортивна сумка. Там 150 тисяч, і я пішов».
За словами свідків, Трухін [чоловік у піджаку] нібито перебував за кермом. Хоча сам депутат це заперечував і запевняв, що перебував на задньому сидінні. Від написання пояснень він теж відмовився, бо нібито «прокинувся, коли вже все сталося», а писати не може через те, що «руки тремтять». Водночас на відео видно, як депутат шукає нібито свої окуляри на передніх сидіннях.
Зазначимо, Державне бюро розслідувань, яке веде розслідування у справі, досі не оприлюднило результати експертиз.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.