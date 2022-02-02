В МВД отрицают, что нардеп Трухин пытался договориться с министром Монастырским о закрытии дела

Министерство внутренних дел после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП, отрицает, что нардеп Александр Трухин пытался «договориться» с главой ведомства Денисом Монастырским.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Они отметили, что дело расследуется Государственным бюро расследований.

«Отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Трухин пытался «договориться» с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что полицейские добросовестно исполнили свои должностные обязанности при оформлении этого ДТП.

Между тем, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против «слуги народа».

Накануне журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия. После этого Трухина исключили из партии «Слуга народа».