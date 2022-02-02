Генпрокурор Венедиктова поручила НАБУ открыть дело против нардепа Трухина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с нардепом Александром Трухиным, поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против «слуги народа».

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.

«Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ», — написала Венедиктова.

Накануне журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия. После этого Трухина исключили из партии «Слуга народа».