Генпрокурор Венедіктова доручила НАБУ відкрити справу проти нардепа Трухіна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова після публікації відео з камер патрульних, які були на місці ДТП з нардепом Олександром Трухіним, доручила НАБУ зареєструвати кримінальне провадження проти «слуги народу».
Про це генпрокурор повідомила у Facebook.
«Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь у ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ», — написала Венедіктова.
Напередодні журналісти «Української правди» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата, а також розмову з одним із правоохоронців. Як видно на відео, ймовірно нетверезий Трухін намагається залишити місце аварії та пропонує гроші учасникам події. Після цього Трухіна виключили з партії «Слуга народу».
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шестеро людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто.
- Поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін вперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.