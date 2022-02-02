Народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк.

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

«Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», — йдеться у заяві Олени Шуляк.

Напередодні журналісти «Української правди» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата, а також розмову з одним із правоохоронців. Як видно на відео, ймовірно нетверезий Трухін намагається залишити місце аварії та пропонує гроші учасникам події.