В МВС заперечили, що нардеп Трухін намагався домовитись з міністром Монастирським про закриття справи

Міністерство внутрішніх справ після публікації відео з камер патрульних, які були на місці ДТП заперечує, що нардеп Олександр Трухін намагався «домовитися» з очільником відомства Денисом Монастирським.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Вони зазначили, що справу розслідує Державне бюро розслідувань.

«Наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат Трухін про щось намагався «домовитись» із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності», — ідеться у заяві.

У пресслужбі додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки під час оформлення цього ДТП.

Тим часом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова доручила НАБУ зареєструвати кримінальне провадження проти «слуги народу».

Напередодні журналісти «Української правди» оприлюднили відео з нагрудних камер патрульних поліцейських, які були на місці ДТП за участю депутата, а також розмову з одним із правоохоронців. Як видно на відео, ймовірно нетверезий Трухін намагається залишити місце аварії та пропонує гроші учасникам події. Після цього Трухіна виключили з партії «Слуга народу».