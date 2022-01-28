Правоохоронці спіймали на хабарі чинного народного депутата України. Ідеться про «слугу» Сергія Кузьміних

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно із САП та прокуратурою викрили чинного народного депутата України на «гарячому», під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.
Про це інформує пресслузжба НАБУ.
За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Співрозмовник «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердив, що ідеться про депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. Однак його не затримали. а тільки викрили.
Про деталі затримання НАБУ обіцяє розповісти згодом.
- Сергій Кузьміних працює головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування