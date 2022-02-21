У ЄС пообіцяли санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР»

У Європейському Союзі пообіцяли санкції проти Росії за визнання «Л/ДНР». Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель підкреслив, що порушить це питання.
Про це він заявив на брифінгу 21 лютого.
«Якщо буде анексія, будуть санкції, а якщо буде визнання, я покладу санкції на стіл, а вирішуватимуть міністри», — підкреслив Боррель.
За його словами, санкції ухвалюватимуться Радою ЄС одностайно, а запропонувати їх має верховний представник ЄС із закордонних справ. Тому Боррель запевнив, що ініціюватиме їхнє введення.
«У нас є підготовлений пакет, але цей пакет має компоненти, які можуть бути запроваджені на різному рівні, залежно від рівня агресії», — пояснив він.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- 16 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Путін отримав звернення Держдуми РФ про визнання незалежності самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Він «взяв його до уваги», але згоден, що таке визнання суперечить Мінським угодам.
- Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ не оголосив рішення про визнання самопроголошених утворень «Л/ДНР». Перед цим ватажки невизнаних утворень звернулися до лідера Кремля з відповідним проханням. Путін заявив, що рішення щодо визнання «Л/ДНР» він ухвалить сьогодні, 21 лютого.