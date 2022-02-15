Прохання до Путіна визнати «Л/ДНР»: Україна просить ОБСЄ терміново скликати «мінські консультації»

Україна просить ОБСЄ скликати позачергові консультації у Тристоронній контактній групі через звернення Держдуми Росії до Володимира Путіна із проханням визнати незалежність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».
Про це українська делегація повідомила у вівторок, 15 лютого.
На негайній консультації Київ хоче дізнатись від російської делегації її позицію та подальші кроки — з урахуванням звернення Держдуми до Путіна.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Відповідний проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь на це заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно в першу чергу виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі, і таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ прокоментували можливе визнання Росією самопроголошених Л/ДНР. Там зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.