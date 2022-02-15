Прохання до Путіна визнати «Л/ДНР»: Україна просить ОБСЄ терміново скликати «мінські консультації»

Україна просить ОБСЄ скликати позачергові консультації у Тристоронній контактній групі через звернення Держдуми Росії до Володимира Путіна із проханням визнати незалежність самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Про це українська делегація повідомила у вівторок, 15 лютого.

На негайній консультації Київ хоче дізнатись від російської делегації її позицію та подальші кроки — з урахуванням звернення Держдуми до Путіна.