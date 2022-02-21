Путін повідомив Шольцу і Макрону, що підпише указ про визнання «Л/ДНР»

Президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що підпише указ про визнання «Л/ДНР». Ті висловили розчарування таким рішенням.

Про це пише пресслужба Кремля.

Путін розповів про результати засідання Радбезу Росії, а також про звернення ватажків «Л/ДНР».

«З урахуванням цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має на меті підписати відповідний указ», — зазначили там.

Макрон і Шольц висловили розчарування таким рішенням, але, за версією Кремля, заявили про готовність до подальших контактів.