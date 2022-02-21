В ЕС пообещали санкции против России за признание «Л/ДНР»

В Европейском Союзе пообещали санкции против России за признание «Л/ДНР». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что поднимет этот вопрос.
Об этом он заявил на брифинге 21 февраля.
«Если будет аннексия, будут санкции, а если будет признание, я положу санкции на стол, а будут решать министры», — подчеркнул Боррель.
По его словам, санкции будут приниматься Советом ЕС единогласно, а предложить их должен верховный представитель ЕС по иностранным делам. Поэтому Боррель заверил, что будет инициировать их введение.
«У нас есть подготовленный пакет, но этот пакет имеет компоненты, которые могут быть введены на разном уровне, в зависимости от уровня агрессии», — пояснил он.
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