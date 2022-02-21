Засідання Радбезу Росії могло бути записане заздалегідь — про це свідчать годинник міністра та вирізані виступи

Засідання Ради безпеки Росії, на якому обговорювалося питання визнання «Л/ДНР», скоріше за все було записане заздалегідь. Про це свідчать низка факторів, зокрема вирізані виступи, очевидні склейки монтажу, час на годиннику міністра оборони Сергія Шойгу та неспівпадіння у часі міжнародної розмови очільника МЗС Сергія Лаврова.

Офіційно засідання Радбезу РФ розпочалося близько 17 години за московським часом. Водночас під час виступів міністра оборони Сергія Шойгу на його годиннику був зовсім інший час: спочатку там було 12:47, а згодом — 13:38.

Також на відео є очевидні ознаки монтажу. Наприклад, на засіданні Радбезу РФ був присутній генеральний прокурор Ігор Краснов. Однак його виступу нібито в прямому ефірі не було. Натомість був кадр, на якому Краснов йде від трибуни до свого місця.

На трансляції був також і момент, коли президента РФ Володимира Путіна за одну секунду зобразили у двох різних позах. Крім цього неодноразово були помітні обірвані фрази та речення.

Ще однією ознакою того, що Радбез був записаний заздалегідь, стало неспівпадіння у часі розмови очільника МЗС Сергія Лаврова з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. На початку засідання (приблизно о 17:15 за московським часом) Лавров каже, що у нього запланована сьогодні розмова з Ле Дріаном, на якій він хоче дізнатися деталі «зміни позиції США» щодо України та російських гарантій безпеки. Після цього Лавров весь час був присутній на засіданні і нікуди не відходив – його видно на всіх загальних планах членів Радбезу. Але МЗС Росії о 18:03 за московським часом, коли саме засідання ще не завершилося, відзвітувало, що Лавров вже переговорив із французьким міністром.

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Варто зазначити, що перед засіданням Путін повідомив, що звернення ватажків «Л/ДНР» також варто врахувати і воно тільки-но надійшло. Хоча їхні звернення були оприлюднені близько 16:40 за московським часом, а засідання Радбезу могло бути ще раніше.