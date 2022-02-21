Заседание Совбеза России могло быть записано заранее — об этом свидетельствуют часы министра и вырезанные выступления

Заседание Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос признания «Л/ДНР», скорее всего, было записано заранее. Об этом свидетельствуют ряд факторов, в частности, вырезанные выступления, очевидные склейки при монтаже, время на часах министра обороны Сергея Шойгу и несовпадение во времени международного разговора главы МИД Сергея Лаврова.
Официально заседание Совбеза РФ началось около 17 часов по московскому времени. В то же время, во время выступлений министра обороны Сергея Шойгу на его часах было совсем другое время: сначала там было 12:47, а впоследствии — 13:38.
Также на видео имеются очевидные признаки монтажа. К примеру, на заседании Совбеза РФ присутствовал генеральный прокурор Игорь Краснов. Однако его выступления в прямом эфире не было. Вместо этого был кадр, на котором Краснов идет от трибуны к своему месту.
На трансляции был также и момент, когда президента РФ Владимира Путина за одну секунду изобразили в двух разных позах. Кроме этого неоднократно были видны оборванные фразы и предложения.
Еще одним признаком того, что Совбез был записан заранее, стало несовпадение во время разговора главы МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В начале заседания (примерно в 17:15 по московскому времени) Лавров говорит, что у него запланирован сегодня разговор с Ле Дрианом, на котором он хочет узнать детали «изменения позиции США» по Украине и российским гарантиям безопасности. После этого Лавров все время присутствовал на заседании и никуда не отходил – он виден на всех общих планах членов Совбеза. Но МИД России в 18:03 по московскому времени, когда заседание еще не завершилось, отчитался, что Лавров уже переговорил с французским министром.
Стоит отметить, что перед заседанием Путин сообщил, что обращение главарей «Л/ДНР» также стоит учесть и оно только что поступило. Хотя их обращения были обнародованы около 16:40 по московскому времени, а заседание Совбеза могло быть еще раньше.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, прежде всего, выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- 16 февраля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласен, что такое признание противоречит Минским соглашениям.
- Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных образований «Л/ДНР». Перед этим главари непризнанных образований обратились к лидеру Кремля с соответствующей просьбой. Путин заявил, что решение о признании «Л/ДНР» он примет сегодня, 21 февраля.