Заседание Совбеза России могло быть записано заранее — об этом свидетельствуют часы министра и вырезанные выступления

Заседание Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос признания «Л/ДНР», скорее всего, было записано заранее. Об этом свидетельствуют ряд факторов, в частности, вырезанные выступления, очевидные склейки при монтаже, время на часах министра обороны Сергея Шойгу и несовпадение во времени международного разговора главы МИД Сергея Лаврова.

Официально заседание Совбеза РФ началось около 17 часов по московскому времени. В то же время, во время выступлений министра обороны Сергея Шойгу на его часах было совсем другое время: сначала там было 12:47, а впоследствии — 13:38.

Также на видео имеются очевидные признаки монтажа. К примеру, на заседании Совбеза РФ присутствовал генеральный прокурор Игорь Краснов. Однако его выступления в прямом эфире не было. Вместо этого был кадр, на котором Краснов идет от трибуны к своему месту.

На трансляции был также и момент, когда президента РФ Владимира Путина за одну секунду изобразили в двух разных позах. Кроме этого неоднократно были видны оборванные фразы и предложения.

Еще одним признаком того, что Совбез был записан заранее, стало несовпадение во время разговора главы МИД Сергея Лаврова с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В начале заседания (примерно в 17:15 по московскому времени) Лавров говорит, что у него запланирован сегодня разговор с Ле Дрианом, на котором он хочет узнать детали «изменения позиции США» по Украине и российским гарантиям безопасности. После этого Лавров все время присутствовал на заседании и никуда не отходил – он виден на всех общих планах членов Совбеза. Но МИД России в 18:03 по московскому времени, когда заседание еще не завершилось, отчитался, что Лавров уже переговорил с французским министром.

Скриншот

Стоит отметить, что перед заседанием Путин сообщил, что обращение главарей «Л/ДНР» также стоит учесть и оно только что поступило. Хотя их обращения были обнародованы около 16:40 по московскому времени, а заседание Совбеза могло быть еще раньше.