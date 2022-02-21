До конца суток 21 февраля Россия решит, признавать ли самопровозглашенные образования «Л/ДНР»

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных образований «Л/ДНР».Перед этим главари непризнанных образований обратились к лидеру Кремля с соответствующей просьбой.
Заседание транслировал российский телеканал «Россия 24».
На заседании выступили все представители разведывательных и оборонных ведомств, а также глава правительства России. Каждый высказался за признание самопровозглашенных республик, мол «Киев не выполняет Минские договоренности».
В своих выступлениях чиновники подчеркнули, что таким признание Россия защитит «славянский, православный, русскоязычный народ»,
Путин заявил, что решение о признании «Л/ДНР» он примет сегодня, 21 февраля.
Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что в случае признания Россией самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», Кремль прямо нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины. Следовательно, это станет поводом для потенциального вторжения.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо прежде всего выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин получил обращение Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Он «принял его во внимание», но согласился, что такое признание противоречит Минским соглашениям.