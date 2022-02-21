До конца суток 21 февраля Россия решит, признавать ли самопровозглашенные образования «Л/ДНР»

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ не объявил решение о признании самопровозглашенных образований «Л/ДНР».Перед этим главари непризнанных образований обратились к лидеру Кремля с соответствующей просьбой.

Заседание транслировал российский телеканал «Россия 24».

На заседании выступили все представители разведывательных и оборонных ведомств, а также глава правительства России. Каждый высказался за признание самопровозглашенных республик, мол «Киев не выполняет Минские договоренности».

В своих выступлениях чиновники подчеркнули, что таким признание Россия защитит «славянский, православный, русскоязычный народ»,

Путин заявил, что решение о признании «Л/ДНР» он примет сегодня, 21 февраля.

Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что в случае признания Россией самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», Кремль прямо нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины. Следовательно, это станет поводом для потенциального вторжения.