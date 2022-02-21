До кінця доби 21 лютого Росія вирішить, чи визнавати самопроголошені утворення «Л/ДНР»

Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ не оголосив рішеня про визнання самопроголошених утворень «Л/ДНР». Перед цим ватажки невизнаних утворень звернулися до лідера Кремля з відповідним проханням.

Засідання транслював російський телеканал «Росія 24».

Упродовж засідння виступили усі представники розвідувальних та оборонних відомств, а також глава уряду Росії. Кожен висловився за визанання самопроголошених республік, мовляв «Київ не виконує Мінські домовленості».

У своїх промовах чиновники наголосили, що таким визнання Росія захистить «словʼянський, православний, російськомовний народ».

Путін заявив, що рішення про визнання «Л/ДНР»він ухвалить сьогодні, 21 лютого.

Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що в разі визнання Росією самопроголошених «Донецької та Луганської народних республік», Кремль прямо порушить територіальну цілісність і суверенітет України. Відтак це стане приводом для потенційного вторгнення.