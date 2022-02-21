Міноборони: Визнання Росією «Л/ДНР» порушить суверенітет України і стане приводом для потенційного вторгнення

Якщо Росія визнає самопроголошені «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку», то прямо порушить територіальну цілісність і суверенітет України. Відтак це стане приводом для потенційного вторгнення.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Якщо вони завтра або післязавтра, або післяпіслязавтра визнають ці терористичні угруповання, які там називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушенням загальновизнаних норм міжнародного права і означатиме, що, по суті, це і є pretext, як говорять англійською мовою, для потенційного вторгнення через якесь там введення якихось «миротворців» або чогось такого, як там вони це називатимуть», — сказав голова Міноборони.

Він додав, що в такому випадку міжнародна спільнота матиме повне право на впровадження санкцій проти РФ.