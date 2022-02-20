Міністр оборони Резніков: Росія не сформувала жодної ударної групи біля України

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія найближчими днями не почне вторгнення, оскільки не сформувала жодного ударного угруповання військ біля українських кордонів.

Про це він заявив в ефірі «ТСН.Тиждень».

«Станом на зараз ударне угруповання Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформоване. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мою думку, недоречно», — сказав він, зазначивши, що ризики зберігаються і вони високі.

Він додав, що Збройні сили України контролюють ситуацію і всі напрямки — оборону посилено по всьому кордону з РФ та Білоруссю. До того ж усі пересування противника фіксує розвідка, а в небі чергують ударні безпілотники Bayraktar TB2.