Министр обороны Резников: Россия не сформировала ни одной ударной группы возле Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия в ближайшие дни не начнет вторжение, поскольку не сформировала ни одной ударной группировки войск возле украинских границ.
Об этом он заявил в эфире «ТСН.Неделя».
«По состоянию на сейчас ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно», — сказал он, отметив, что риски сохраняются и они высоки.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию и все направления — оборона усилена по всей границе с РФ и Беларусью. Кроме того, все передвижения противника фиксирует разведка, а в небе дежурят ударные беспилотники Bayraktar TB2.
- 20 февраля Беларусь объявила, что несмотря на окончание учений с РФ, российские войска остаются в стране. Создана совместная группировка войск.
- В Госдепе США заявили, что Россия уже идет по пути войны и продолжает накапливать силы. По данным CSIS, вокруг Украины собрано около 190 тысяч военных, с учетом 50 тысяч солдат Беларуси.