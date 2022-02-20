Министр обороны Резников: Россия не сформировала ни одной ударной группы возле Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия в ближайшие дни не начнет вторжение, поскольку не сформировала ни одной ударной группировки войск возле украинских границ.

Об этом он заявил в эфире «ТСН.Неделя».

«По состоянию на сейчас ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно», — сказал он, отметив, что риски сохраняются и они высоки.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию и все направления — оборона усилена по всей границе с РФ и Беларусью. Кроме того, все передвижения противника фиксирует разведка, а в небе дежурят ударные беспилотники Bayraktar TB2.