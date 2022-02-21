Минобороны: Признание Россией «Л/ДНР» нарушит суверенитет Украины и станет поводом для потенциального вторжения

Если Россия признает самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику», то нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины. Следовательно, это станет поводом для потенциального вторжения.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Если они завтра или послезавтра признают эти террористические группировки, которые там называют себя республиками, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины. Єто уже будет нарушением общепризнанных норм международного права, и это будет означать, что, по сути, это и есть pretext, как говорят на английском языке, для потенциального вторжения через какое-то там введение каких-то «миротворцев» или чего-то такого, как там они будут это называть», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что в таком случае международное сообщество будет иметь полное право на введение санкций против РФ.