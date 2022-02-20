Польща скликала спецзасідання ОБСЄ через ситуацію на Донбасі

Польща ініціює на 21 лютого спецзасідання постійної ради Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) через загострення бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинські, засідання скликане на запит МЗС України.

На засідання запрошено спецпредставника голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та голову моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

«Вирішення проблем безпеки є першочерговим завданням ОБСЄ», — заявив представник Польщі.