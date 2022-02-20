Польща скликала спецзасідання ОБСЄ через ситуацію на Донбасі

Польща ініціює на 21 лютого спецзасідання постійної ради Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) через загострення бойових дій на Донбасі.
Як повідомляє постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинські, засідання скликане на запит МЗС України.
На засідання запрошено спецпредставника голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена та голову моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.
«Вирішення проблем безпеки є першочерговим завданням ОБСЄ», — заявив представник Польщі.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. 20 лютого обстріли тривають — бойовики знищили вантажівку СЦКК і поранили військового.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію мешканців до Росії тамобілізацію чоловіків через нібито загрозу «наступу». Україна неодноразово повторювала, що не має наміру повертати Донбас силовим методом.
- 20 лютого президент Франції Макрон і лідер РФ Путін домовилися організувати найближчим часом зустріч Тристоронньої контактної групи. Росія раніше зривала засідання.