Польша созвала спецзаседание ОБСЕ из-за ситуации на Донбассе

Польша инициирует на 21 февраля спецзаседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за обострения боевых действий на Донбассе.
Как сообщает постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачински, заседание созвано по запросу МИД Украины.
На заседание приглашены спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и глава мониториноговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.
«Решение проблем безопасности является первоочередной задачей ОБСЕ», — заявил представитель Польши.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. 20 февраля обстрелы продолжаются — боевики уничтожили грузовик СЦКК и ранили военного.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей в Россию и мобилизации мужчин из-за якобы угрозы «наступления». Украина неоднократно повторяла, что не собирается возвращать Донбасс силовым методом.
- 20 февраля президент Франции Макрон и лидер РФ Путин договорились организовать в ближайшее время встречу Трехсторонней контактной группы. Россия ранее срывала заседание.