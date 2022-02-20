Польша созвала спецзаседание ОБСЕ из-за ситуации на Донбассе

Польша инициирует на 21 февраля спецзаседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за обострения боевых действий на Донбассе.

Как сообщает постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачински, заседание созвано по запросу МИД Украины.

На заседание приглашены спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и глава мониториноговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

«Решение проблем безопасности является первоочередной задачей ОБСЕ», — заявил представитель Польши.