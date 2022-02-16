«Поки немає війни». Ryanair продовжить літати в Україну

Лоукост Ryanair не припинятиме польотів до України, поки «немає війни і ракет».
Про це Reuters заявив Майкл ОʼЛірі.
«Ми не бачимо причин для припинення польотів [в Україну], поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно», — заявив він на пресконференції в Лісабоні.
- На тлі закликів країн залишати Україну через ймовірність вторгнення та евакуації посольств, страховики повідомили, що не страхуватимуть літаки в небі над Україною. Міністерство інфраструктури після цього повідомило, що готове дати фінгарантії. Повітряний простір країна перекривати не планує.
- 12 лютого авіакомпанія KLM повідомила, що зупиняє польоти до України. У той же день лізингодавець заборонив SkyUp влітати в Україну, але компанія змогла врегулювати питання. МАУ 14 лютого повідомила, що на вимогу лізингодавців відправляє пʼять літаків до Іспанії.