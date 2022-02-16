«Поки немає війни». Ryanair продовжить літати в Україну

Лоукост Ryanair не припинятиме польотів до України, поки «немає війни і ракет».

Про це Reuters заявив Майкл ОʼЛірі.

«Ми не бачимо причин для припинення польотів [в Україну], поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно», — заявив він на пресконференції в Лісабоні.