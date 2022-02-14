США тимчасово переносять українське посольство з Києва до Львова

США тимчасово переносять своє посольство в Україні з Києва у Львів. Про це Державний департамент оголосив у понеділок, 14 лютого.
«Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого українського з Києва до Львова у звʼязку з різким прискоренням нарощування російських військ. Посольство продовжить взаємодію з українським урядом, координуючи дипломатичні відносини в Україні. [...] Ми сподіваємося повернути наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови», — заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.
Також Штати закликали своїх громадян негайно покинути Україну. У США наголосили, що ці запобіжні заходи жодним чином не підривають підтримку чи відданість Україні.
Вранці 14 лютого стало відомо, що основний штат співробітників посольства США в Україні вже переїхав до Львова. Загалом на тлі загрози вторгнення військ Росії посольства до Львова із Києва переводять Австралія та Канада. США скоротили персонал посольства і зупинили консульські послуги в Києві. Японія, як і Ізраїль, евакуювали сімʼї дипломатів і співробітників посольств. Понад 28 країн закликали своїх громадян виїхати з України.
- За даними розвідок України і союзників, Росія біля кордонів України зібрала понад 130 тисяч військових та значну кількість техніки. Західні ЗМІ писали, що вторгнення може розпочатися 15 чи 16 лютого, але офіційні особи США кажуть, що точної дати ніхто не знає. Група Conflict Intelligence Team повідомила 14 лютого, що Росія завершує приготування до вторгнення.
- 14 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде. Окремо Данілов закликав не роздмухувати паніку, оскільки це «дуже небезпечно».