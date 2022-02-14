США временно переносят украинское посольство из Киева во Львов

США временно переносят свое посольство в Украине из Киева во Львов. Об этом Государственный департамент объявил в понедельник, 14 февраля.
«Мы находимся в процессе временного переноса нашего украинского из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. […] Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия», — заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Также Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. В США подчеркнули, что эти меры предосторожности никоим образом не подрывают поддержку или преданность Украине.
Утром 14 февраля стало известно, что основной штат посольства США переехал во Львов. В целом На фоне угрозы вторжения войск России посольства во Львов из Киева переводят Австралия и Канада. США сократили персонал посольства и остановили консульские услуги в Киеве. Япония, как и Израиль, эвакуируют семьи дипломатов и сотрудников посольств. Более 28 стран призвали своих граждан уехать из Украины.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.
- 14 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет. Отдельно Данилов призвал не раздувать панику, поскольку это «очень опасно».