Українська авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси. Під час перемовин зі страховиками змогли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними.

Про це йдеться у заяві авіакомпанії, яку вона зробила у понеділок, 14 лютого.

Авіаперевізник працює у штатному режимі. Квитки вже доступні на сайті.

«Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури та урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними», — заявив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

На вихідних, 12—13 лютого, низка страхових компаній повідомила про припинення страхування літаків для польотів над Україною через ризик російського вторгнення. Через це орендодавці літаків, якими літає SkyUp, попросили вивезти їх у зону Європейського Союзу, а сама авіакомпанія припинила продавати квитки на рейси 14—16 лютого.