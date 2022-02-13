Міністерство інфраструктури: Небо над Україною залишається відкритим, авіаперевізникам планують дати фінансові гарантії

«Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося», — наголосили у Міністерстві.

Міністерство інфраструктури України 13 лютого повідомило , що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень. Зокрема 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу. У деяких перевізників виникають складнощі, пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку Україна готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводять консультації з міжнародними партнерами та готують відповідні рішення уряду.

Також у Мінінфраструктури повідомили, що у неділю, 13 лютого, відбулась нарада за участі керівництва Офісу президента, Державної авіаційної служби, «Украероруху», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради вони «напрацювали рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації».