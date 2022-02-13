Лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України. Рейс із Мадейри посадили у Кишиневі

Лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України. Через це літак сів у столиці Молдови місті Кишинів.

Пояснення щодо інциденту компанія оприлюднила у неділю, 13 лютого.

Інцидент стався 12 лютого із рейсом PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна). Тоді лізингодавець — резидент Ірландії — вже під час рейсу повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака в повітряний простір України.

«Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва», — пояснили у компанії.

Через це ухвалили рішення сісти у найближчому до України аеропорту — в Кишиневі. На борту було 175 пасажирів, їм організували трансфер до Києва.