Лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України. Рейс із Мадейри посадили у Кишиневі

Лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України. Через це літак сів у столиці Молдови місті Кишинів.
Пояснення щодо інциденту компанія оприлюднила у неділю, 13 лютого.
Інцидент стався 12 лютого із рейсом PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна). Тоді лізингодавець — резидент Ірландії — вже під час рейсу повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака в повітряний простір України.
«Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва», — пояснили у компанії.
Через це ухвалили рішення сісти у найближчому до України аеропорту — в Кишиневі. На борту було 175 пасажирів, їм організували трансфер до Києва.
- 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в України. Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як 12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо.