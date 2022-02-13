Лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину. Рейс из Мадейры посадили в Кишиневе

Лизингодатель запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp, который летел из Мадейры в Киев, влетать в воздушное пространство Украины. Из-за этого самолет сел в столице Молдовы городе Кишинев.

Объяснение по поводу инцидента компания обнародовала в воскресенье, 13 февраля.

Инцидент произошел 12 февраля с рейсом PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина). Тогда лизингодатель — резидент Ирландии — уже во время рейса сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета в воздушное пространство Украины.

«Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев», — пояснили в компании.

Поэтому приняли решение сесть в ближайшем к Украине аэропорту — в Кишиневе. На борту находились 175 пассажиров, им организовали трансфер в Киев.