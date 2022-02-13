Министерство инфраструктуры: Небо над Украиной остается открытым, авиаперевозчикам планируют дать финансовые гарантии

Министерство инфраструктуры Украины 13 февраля сообщило, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», — отметили в Министерстве.
Большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений. В частности 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира. У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны Украина готова поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Сейчас проводят консультации с международными партнерами и готовят соответствующие решения правительства.
Также в Мининфраструктуры сообщили, что в воскресенье, 13 февраля, состоялось совещание с участием руководства Офиса президента, Государственной авиационной службы, «Украэроруха», аэропорта «Борисполь» и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания они «наработали решения для предотвращения дальнейшего обострения ситуации».
- 12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно. В тот же день лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину: рейс из Мадейры посадили в Кишиневе.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине 20 февраля. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата, но СМИ пишут, что это 15-16 февраля. После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано риском вторжения войск России.