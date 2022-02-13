Кабмін створив резервний фонд для покриття страхування іноземних літаків над Україною

Уряд спрямує кошти для створення спеціального фонду для покриття страхування іноземних літаків. На цей фонд виділять майже 17 млрд гривень.
Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном», — пояснив він.
Як зазначив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, кошти на створення фонду візьмуть із тих грошей, які були виділені на обслуговування державного боргу. Їх заберуть у Міністерства фінансів і передадуть Міністерству інфраструктури.
Резервний фонд запрацює з 14 лютого та діятиме до «врегулювання зовнішньополітичних загроз». Після цього гроші повернуть на обслуговування держборгу.
Також Міністерство інфраструктури має затвердити перелік літаків, на які поширюватиметься ця програма державних гарантій.
- 12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Коли авіакомпанія відновить польоти, наразі невідомо. Паралельно український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14—16 лютого через вимогу лізингодавців повернути літаки на територію Європейського Союзу.
- Того ж дня британська страхова компанія повідомила українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України — через загрозу російської агресії. У звʼязку із цим власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.
- 13 лютого в Офісі президента України заявили, що країна не бачить сенсу закривати повітряний простір через Росію, пізніше Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, авіаперевізникам планують дати фінансові гарантії.