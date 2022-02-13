Кабмін створив резервний фонд для покриття страхування іноземних літаків над Україною

Уряд спрямує кошти для створення спеціального фонду для покриття страхування іноземних літаків. На цей фонд виділять майже 17 млрд гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном», — пояснив він.

Як зазначив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук, кошти на створення фонду візьмуть із тих грошей, які були виділені на обслуговування державного боргу. Їх заберуть у Міністерства фінансів і передадуть Міністерству інфраструктури.

Резервний фонд запрацює з 14 лютого та діятиме до «врегулювання зовнішньополітичних загроз». Після цього гроші повернуть на обслуговування держборгу.

Також Міністерство інфраструктури має затвердити перелік літаків, на які поширюватиметься ця програма державних гарантій.