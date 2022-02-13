SkyUp припинив продавати квитки на рейси 14—16 лютого. Лізингодавець вимагає повернути літаки у ЄС

Український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14—16 лютого через вимогу лінизгодавців повернути літаки на територію Європейського Союзу.

Про це у неділю, 13 лютого, оголосив гендиректор компанії SkyUp Дмитро Сєроухов.

«Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації», — повідомив Дмитро Сєроухов. Ось онлайн-табло авіакомпанії.

12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України — через загрозу російської агресії. У звʼязку із цим власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.

У SkyUp повідомили, що наразі аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуація обговорюється на державному рівні.

Перед цим, 12 лютого, лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України: рейс із Мадейри посадили у Кишиневі.