Кабмин создал резервный фонд для покрытия страховки иностранных самолетов над Украиной

Правительство направит средства на создание специального фонда для покрытия страховки иностранных самолетов. На этот фонд выделят около 17 млрд гривен.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Данное решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и будет гарантировать возвращение в Украину наших граждан, находящихся сейчас за границей», — пояснил он.
Как отметил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, средства на создание фонда возьмут из денег, которые были выделены на обслуживание государственного долга. Их заберут у Министерства финансов и передадут Министерству инфраструктуры.
Резервный фонд заработает с 14 февраля и будет действовать до «урегулирования внешнеполитических угроз». После этого деньги вернут на обслуживание госдолга.
Также Министерство инфраструктуры должно утвердить список самолетов, на которые будет распространяться эта программа государственных гарантий.
- 12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты, пока неизвестно. Параллельно украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14—16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.
- В тот же день британская страховая компания сообщила украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины из-за угрозы российской агрессии. В связи с этим владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.
- 13 февраля в Офисе президента Украины заявили, что страна не видит смысла закрывать воздушное пространство из-за России, позже Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, авиаперевозчикам планируют дать финансовые гарантии.