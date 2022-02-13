Кабмин создал резервный фонд для покрытия страховки иностранных самолетов над Украиной

Правительство направит средства на создание специального фонда для покрытия страховки иностранных самолетов. На этот фонд выделят около 17 млрд гривен.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Данное решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и будет гарантировать возвращение в Украину наших граждан, находящихся сейчас за границей», — пояснил он.

Как отметил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, средства на создание фонда возьмут из денег, которые были выделены на обслуживание государственного долга. Их заберут у Министерства финансов и передадут Министерству инфраструктуры.

Резервный фонд заработает с 14 февраля и будет действовать до «урегулирования внешнеполитических угроз». После этого деньги вернут на обслуживание госдолга.

Также Министерство инфраструктуры должно утвердить список самолетов, на которые будет распространяться эта программа государственных гарантий.