Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк: Украина не видит смысла закрывать воздушное пространство

Власти Украины не считают необходимым закрывать воздушное пространство страны. Об этом в воскресенье, 13 февраля, агентству Reuters сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И по моему мнению, напоминает что-то вроде частичной блокады», — сказал он.
12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно. В тот же день лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину: рейс из Мадейры посадили в Кишиневе.
13 февраля народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что, вероятно, с 14 февраля в Украине прекратят воздушное сообщение. Также, по его словам, у министра инфраструктуры Александра Кубракова в воскресенье с 11:00 проходит совещание с украинскими авиаперевозчиками по ситуации с закрытием воздушного пространства.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано риском вторжения войск России.