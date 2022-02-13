Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк: Україна не бачить сенсу закривати повітряний простір

Влада України не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни. Про це у неділю, 13 лютого, агентству Reuters повідомив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.
«Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І на мій погляд, нагадує щось на кшталт часткової блокади», — сказав він.
12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в України. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо. Того ж дня лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України: рейс із Мадейри посадили у Кишиневі.
13 лютого народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що, імовірно, з 14 лютого в Україні припинять повітряне сполучення. Також, за його словами, у міністра інфраструктури Олександра Кубракова у неділю з 11:00 відбувається нарада з українськими авіаперевізниками щодо ситуації із закриттям повітряного простору.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну і до завершення Олімпіади в Пекіні 20 лютого. Проте Штати не знають ані дати, ані формату.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиком вторгнення військ Росії.