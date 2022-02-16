«Пока нет войны». Ryanair продолжит летать в Украину

Лоукост Ryanair не будет прекращать полеты в Украину, пока «нет войны и ракет».

Об этом Reuters заявил Майкл О’Лири.

«Мы не видим причин для прекращения полетов [в Украину], пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно», — заявил он на пресс-конференции в Лиссабоне.