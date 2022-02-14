МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов в Испанию из-за угрозы вторжения России

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по требованию владельцев самолетов (лизингодателей) отправляет 5 самолетов в Испанию из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания «Международные авиалинии Украины» получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании», — сообщила компания.

Кроме этого, два самолета МАУ отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград. Авиакомпания обещает в дальнейшем сообщать о любых изменениях. Также компания напомнила, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета в случае наличия оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн-сервисом «Управление бронированием».