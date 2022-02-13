Україна шукає у Чорному морі шляхи, щоб уникнути блокади портів

Міністерство інфраструктури доручило Держгідрографії провести заміри глибин у Чорному морі та знайти шляхи для проходу торговельних суден, щоб уникнути блокади портів.
Про це пише Мінінфраструктури у своєму Facebook.
Там розповіли, що до 14 лютого Дежгідрографія проведе позапланові заміри глибин для уточнення рельєфу дна у Північно-західній частині Чорного моря. Там хочуть знайти морські коридори для безпечного проходження торговельних суден через те, що Росія перекрила значні акваторії у зв’язку з нібито «військовими навчаннями».
«Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки» — розповів міністр Олександр Кубраков.
Наразі кораблям рекомендують використовувати морський коридор у районі Дністровської банки. Відповідно до попередніх замірів глибина там становить від 15 до 22 метрів.
- Раніше повідомлялося, що Росія з 13 по 19 лютого перекриває через нібито військові навчання майже все Азовське море і значну частину Чорного моря. Вперше після окупації Криму росіяни перекривають шлях торговим судам до України.
- МЗС України висловило протест, а у ВМС заявили про готовність до будь-яких провокацій росіян. Міністр оборони України закликав інші країни заборонити вхід російським кораблям у порти. США заявили, що Росія під приводом військових навчань порушує морський суверенітет України.
- Згодом стало відомо, що Росія відкликала перекриття акваторії в Азовському морі. Натомість у Чорному морі все залишилося без змін. Через деякий час Росія випустила нові обмеження, якими заблокувала 8 ділянок Чорного моря.